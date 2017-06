Jak dobrze przygotować się do rozmowy o pracę?

Dlaczego, więc warto dobrze zacząć kontakt z szefem?

Zacznijmy od tego, czym jest rozmowa o pracę? Z języka angielskiego rozmowa o pracę nosi nazwę "interview". Jest to forma dialogu między stronami zawodowymi, mająca na celu weryfikację chętnych na dane stanowisko. Rezultatem udanej rozmowy jest nawiązanie współpracy. Aby jednak mogło do tego dojść, warto zadbać o rzetelne i profesjonalne przygotowanie się, wówczas rozmowa o pracę z pewnością będzie owocna.

Pierwszym krokiem jest napisanie CV oraz (w niektórych przypadkach) życiorysu. Informacje w nich zawarte powinny być zgodne z prawdą i adekwatne do aplikowanego stanowiska. Pracodawca będzie chciał dowiedzieć się, czy zawarte w nim treści przystają do rzeczywistości.

Żeby rozmowa o pracę przebiegła po twojej myśli dowiedz się wcześniej jak najwięcej o firmie (od kiedy istnieje, czym się zajmuje, jaka jest jej pozycja na rynku, szanse na rozwój, jakie predyspozycje są potrzebne do podjęcia pracy na danym stanowisku). Rozmowa o pracę to także przestrzeń do zaprezentowania swojego wizerunku. Zadbaj na niej o to, by strój był zgodny z dresscod'em firmy. Zastanów się, czy dana rozmowa o pracę będzie miała charakter swobodny, czy oficjalny. Klasyczny i schludny wygląd jest z reguły preferowany przez pracodawców, są jednak tacy, którzy doceniają oryginalność.

Panuj także nad mową ciała. Rozmowa o pracę to spotkanie oficjalne, dlatego ważne jest, by gesty były subtelne i kontrolowane. To pracodawca jako pierwszy podaje dłoń. Przyszły pracownik odwzajemnia się pewnym uściskiem i uśmiechem. Bardzo istotne jest utrzymanie kontaktu wzrokowego oraz utrzymanie spokojnego, ale stanowczego tonu głosu.

Bądź również punktualny! Jeśli rozmowa o pracę ma rozpocząć się w południe, lepiej przybyć na miejsce już kilka minut wcześniej. Nadgorliwość może być jednak oceniana negatywnie. Przybycie na spotkanie, które ma odbyć się w siedzibie firmy na pół godziny przed czasem to już lekki nietakt.

jobglob - rozmowa kwalifikacyjna