Kilka sprawdzonych sposobów na sukces w pracy.

Oto kilka cennych rad jak odnieść sukces w życiu zawodowym:

1)Pracuj mniej, ale lepiej.

Praca to nie wszystko. Nie bądź jednym z tych ludzi, którzy pracują po 16 godzin dziennie i nie mają czasu dla siebie, swoich bliskich, a co gorsza na rozwijanie nowych umiejętności. Postępując w ten sposób, na zawsze zostaniesz na tym samym szczeblu kariery w tej samej firmie. Nie zostawaj w pracy po godzinach i nie pracuj w weekendy. Pamiętaj człowiek to nie robot, im więcej godzin pracujesz, tym w rzeczywistości jesteś mniej produktywny.

2) Bądź skromny, czyli nie wywyższaj się.

Powszechnie wiadomo, że dobry lider znany jest ze swojego egocentryzmu, wizjonerstwa, życia w nieustannym ruchu i bezlitosnego eliminowania rywali. Ale czy rzeczywiście tak właśnie jest? Współcześni liderzy są coraz częściej bardziej humanitarni. Ważne są dla nich wartości firmy i zadowolenie pracowników, którzy dzięki temu, że dobrze się w firmie czują, są też produktywniejsi, bo nie żyją w permanentnym strachu przed przełożonymi. Skromność nie oznacza, że masz siebie umniejszać i poniżać, ale popatrzeć na swoje mocne i słabe strony obiektywnie.

3) Rozwijaj w sobie empatię.

Rekruterzy coraz częściej poszukują u potencjalnych kandydatów do pracy, empatii. Przykładowo dobry sprzedawca to taki, który dzięki empatii dobrze rozumie klienta i trafnie odpowiada na jego potrzeby. Także menadżerowie, którzy są empatyczni, łatwiej porozumieją się z pracownikami i będą w stanie odpowiednio reagować w razie kryzysowych sytuacji.

4) Nie rezygnuj z treningu na rzecz pracy.

Trening i medytacja oczyszczają umysł i pomagają rozjaśnić myśli. Korzystnie wpływają na zdrowie i sylwetkę, a tym samym przyczyniają się do wzrostu pewności siebie. Polepszenie jakości jednej sfery życia działa korzystnie również na pozostałe. Dbaj o swoje zdrowie, bo bez niego nie będziesz mógł pracować.

